Algodão: preço recua em julho

Embora os produtores de algodão tenham se mantido mais retraídos durante o mês de julho, dando prioridade à entrega dos contratos antecipados, a pressão da entrada da safra foi inevitável sobre os preços. O indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, registrou queda de 3,11% nas cotações em julho, para R$ 1,2563 a libra-peso, reflexo do avanço da colheita em importantes Estados produtores, como Mato Grosso e Bahia. A cotação do contrato outubro negociado na bolsa de futuros ICE Futures, em Nova York, cedeu 5,08%, de 75,48 cents para 71,65 cents de dólar por libra-peso. Além dos fartos estoques americanos no momento, o mercado de algodão é mais sensível a abalos econômicos que o mercado de alimentos. O enfraquecimento da demanda, que também pressiona as cotações na ICE, pode ser verificado nos dados divulgados na semana passada pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em julho, o Brasil vendeu 9.600 toneladas de algodão ao exterior, 50% mais que em junho, mas 30% menos que no mesmo período do ano passado. Segundo técnicos do Cepea, no mercado interno os pecuaristas continuam sendo os compradores mais ativos, aceitando com maior flexibilidade os preços ofertados por cotonicultores. Já as indústrias esmagadoras tentam postergar ao máximo as compras, dando continuidade à produção com o caroço recebido via contratos antecipados.