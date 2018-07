Algodão tem maior cotação em 18 meses

Os preços futuros do algodão atingiram ontem o maior nível em um ano e meio na bolsa de Nova York (ICE Futures US). Os contratos mais negociados, com vencimento em maio, terminaram o pregão com alta de 2,65%, a 78,13 cents/lb. Analistas disseram que as cotações foram puxadas por compras de especuladores em todo o segmento de commodities. O movimento é sustentado pelo otimismo em relação às exportações dos Estados Unidos e pela queda da produção e dos estoques mundiais da pluma.