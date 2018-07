Algozes voltam ao caminho verde

O torcedor palmeirense não gosta de lembrar da rodada final das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Palestra Itália lotado, time precisando ganhar e ... Desastre! As derrotas que causaram a revolta dos torcedores foram justamente para os dois próximos adversários: Atlético-MG e Botafogo. Hoje, às 17 horas, o Palmeiras recebe os mineiros com a chance de apagar os dois anos anteriores - e também para mostrar que a crise é apenas passageira.

No último jogo de 2007, a derrota por 3 a 1 tirou os paulistas da Taça Libertadores do ano seguinte. Naquele 2 de dezembro de 2007, um time totalmente diferente do atual: ninguém mais faz parte do clube.

O título ainda é o objetivo principal desta vez, mas as dificuldades - São Paulo, Flamengo e Inter precisam tropeçar hoje e semana que vem - fazem o Palmeiras brigar mesmo por vaga na competição continental. Se ganhar do Atlético-MG, dará um passo importante. A derrota, porém, será desastrosa.

O clima no clube não anda tão bem após uma sequência que o tirou da liderança - ficou em 1º lugar por 19 rodadas - e o levou à 4ª colocação. Há dez dias, o revés para o Grêmio por 2 a 0, no Sul, mostrou um despreparo emocional entre os jogadores - Obina e Maurício trocaram agressões no intervalo, foram expulsos e receberam o "cartão vermelho" da diretoria.

O grupo garante que não há divisões. Mas, que a pressão existe, ninguém nega. "Temos de mostrar para o torcedor que estamos juntos", afirma o meia Cleiton Xavier, que volta após cinco jogos parado, recuperando-se de lesão na coxa.

Para lotar o Palestra, a diretoria realizou promoção e diminuiu o valor dos ingressos. "Se não tiver ninguém no estádio, vai dar moral para o adversário", imagina Diego Souza. "A torcida vai nos ajudar", acredita Muricy Ramalho.

Apesar do difícil caminho, o camisa 7 confia no título. "São resultados possíveis. O São Paulo tem jogo difícil e o Corinthians não vai entregar para o Flamengo", prevê Diego.

Muricy Ramalho faz mistérios na escalação. O treinador levou o elenco para Itu, em busca de paz. No interior, priorizou trabalhos táticos e técnicos. E armou alternativas para hoje.

Como o lateral Armero está suspenso - Pierre também não joga, por ter levado o terceiro amarelo -, Muricy colocou Wendel na esquerda. "Testamos vários jogadores na posição. Ele (Wendel) faz bem a cobertura e é rápido. Vamos enfrentar um time que é veloz", explicou o treinador.

Vagner Love recupera a vaga de titular, no lugar do brigão Obina.

TRAUMAS DO PASSADO

O Botafogo, adversário da última rodada, também levou dor de cabeça aos paulistas. No ano passado, o triunfo por 1 a 0 obrigou o Palmeiras a participar da pré-Libertadores, caindo depois num grupo complicado. Marcos, Pierre, Sandro Silva, Jumar e Diego Souza são os jogadores que atuaram naquela partida e seguem no grupo.

ATLÉTICO-MG

Após três derrotas consecutivas, que o tiraram do G-4 e praticamente da disputa pelo título, o Atlético-MG encara a partida de hoje como uma chance de salvar a temporada. "Este jogo é tudo ou nada. Quem se defender melhor e souber o momento certo de arriscar, vai vencer", resumiu Diego Tardelli, vice-artilheiro do Brasileiro com 18 gols, que dá a receita para os três pontos: "Defender como time pequeno, segurar lá atrás e sair nos contra-ataques".