Alguns distúrbios necessitam de tratamento Além da quantidade, a qualidade do sono é fundamental para a saúde. Crianças que acordam várias vezes à noite não conseguem ter estágios de sono estáveis para liberar o hormônio do crescimento nos níveis adequados. "É durante o sono REM que sonhamos e gravamos o que aprendemos durante o dia. Quando esse estágio é interrompido sucessivamente, a capacidade de memorização é prejudicada", explica Shigueo Yonekura, do Instituto de Medicina e Sono, de Campinas.