Alguns membros do Fed vêem compras de bônus em breve

Os poucos participantes que acreditavam que mais compras de ativos poderiam ser justificadas em breve argumentaram com a perspectiva de continuidade do alto desemprego e ausência de pressão inflacionária, mostrou a ata da reunião do Fed de 24-25 de janeiro, divulgada nesta quarta-feira.

Outros acreditavam que mais compras de bônus seriam necessárias apenas se a recuperação perder fôlego ou a inflação tiver forte queda, disse a ata.

Todos os participantes da reunião com a exceção de um acreditavam que quando chegar a hora de o banco central reverter sua política monetária de ultra-afrouxamento, vendas de bônus deverão se seguir a altas de juros.

(Por Mark Felsenthal)