Aliado-chave de Romney pede que ele divulgue declaração de IR

"Vamos expor todos os fatos. Ver o que diz a declaração do imposto de renda", disse Christie ao programa da da TV MSNBC "Morning Joe", embora tenha minimizado a questão, dizendo que toda a atenção seria "muito barulho por nada".

Na terça-feira, Romney disse a jornalistas que a maioria de sua renda vem de investimentos, colocando-o na faixa dos 15 por cento de imposto - uma taxa bem menor do que paga a maioria dos norte-americanos.

Romney afirmou que não divulgará sua declaração de imposto de renda antes de abril.

Os rivais republicanos de Romney estão ansiosos para classificá-lo como distante dos eleitores comuns, em meio a uma lenta retomada da economia, e pinçaram a questão tributária. Romney é um ex-executivo de fundos de investimento da Bain Capital LLC e ex-governador do Estado de Massachusetts

"O que eu diria ao governador Romney é: se você tem uma declaração de renda para mostrar, você deve mostrá-la. Você deve expô-la o mais cedo possível, porque é sempre melhor divulgar tudo, especialmente se você está na frente", afirmou Christie no programa "Today", da NBC.

Citado como possível companheiro de chapa de Romney, como vice, Christie tem sido bastante ativo na campanha do ex-governador, com aparições públicas nos Estados de New Hampshire e no Iowa, os dois primeiros a terem primárias.

Romney está liderando a disputa Estado a Estado para a candidatura presidencial pelo Partido Republicano. O vitorioso enfrentará o presidente democrata Barack Obama no dia 6 de novembro. A primária republicana na Carolina do Sul é o próximo desafio da disputa.

O ex-líder da Câmara dos Deputados Newt Gingrich e o governador do Texas, Rick Perry, sugeriram que Romney talvez esteja escondendo algo ao não divulgar a sua declaração.