Aliado de Alckmin, PTB apóia Kassab; PPS de Soninha é o próximo O PTB, partido que apoiou o candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira apoio "total e incondicional" ao prefeito Gilberto Kassab (DEM), que enfrenta no segundo turno Marta Suplicy (PT). O PPS, que concorreu com a vereadora Soninha Francine, fecha na quinta-feira sua inclusão na aliança. "Não temos história com o PT. Disse ao Geraldo no fim do primeiro turno que a tendência era apoiar Kassab", disse a jornalistas o presidente estadual do PTB, deputado Campos Machado, que era vice na chapa de Alckmin. O tucano não estava presente no anúncio. "Não existe meia gravidez em política. Nosso apoio é total e incondicional e não vou permitir que ninguém daqui faça campanha contra Kassab", afirmou. O PTB integra a base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e indicou o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. Machado afirmou que não fez exigências a seu "amigo" Kassab. "Apoiamos o PSDB no primeiro turno e quem perde não faz muita exigência". Nas eleições de domingo, o PTB elegeu três vereadores. O partido manterá abertos os seus comitês eleitorais para o segundo turno. PPS OCUPA SECRETARIA No PPS, a adesão é tida como certa. "A tendência é essa", disse Carlos Fernandes à Reuters, presidente municipal do partido. A palavra final sairá de reunião da executiva municipal na quinta-feira, que terá a presença de Soninha Francine e dos dois vereadores eleitos. O PPS ajudou a eleger o então prefeito José Serra (PSDB) para a prefeitura em 2004 e ocupa, com Dimas Ramalho, a secretaria municipal de Serviços, responsável pela limpeza, iluminação e o serviço funerário. Na gestão Serra, a legenda esteve à frente da secretaria de Esportes. "Nós já ajudamos a derrotar Marta em 2004, sabemos o que ela fez com a cidade. Agora é a reafirmação disso", declarou Fernandes. A coligação que sustenta a candidatura Kassab tem, além do DEM e do PTB e do provável PPS, o PSDB, PMDB, PR, PV e os pequenos PSC e PRP. Marta disputa com o PT, PSB, PCdoB, PDT e os pequenos PTN e PRB, sem muitas chances de ampliar a base partidária. (Reportagem de Maurício Savarese e Carmen Munari)