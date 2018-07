Aliado de Dantas tenta afastar De Sanctis

O engenheiro Dório Ferman, braço direito do banqueiro Daniel Dantas, requereu exceção de suspeição do juiz federal Fausto Martin De Sanctis para que ele se afaste da presidência do processo Satiagraha. Ferman sustenta que o juiz está impedido de continuar à frente da ação penal sobre suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro - investigação da Polícia Federal que o envolve e a Dantas. De Sanctis não se manifestou sobre o caso.

Esta não é a primeira vez que o grupo do dono do Opportunity pede a suspeição do juiz. Desde que a operação foi deflagrada, em 2008, aliados de Dantas fustigam o magistrado, até aqui sem sucesso. A novidade agora é o argumento central da petição - o magistrado, em julho de 2009, ingressou com ação de indenização por dano moral contra uma revista que publicou reportagens sobre Satiagraha e citou seu nome.

A exceção é subscrita pelo advogado criminal Antônio Sérgio Pitombo de Moraes, que defende Ferman. Ele sustenta que De Sanctis "almeja ganhar bilhões com a ação". Avalia que o juiz está "impedido de conduzir a demanda por ausência de distanciamento e serenidade em relação à causa".

Segundo Pitombo, "para sustentar a pretensão indenizatória o juiz procura afirmar seus atos judiciais relacionados ao processo-crime da Satiagraha, antecipando o juízo sobre a culpabilidade dos acusados". "O juiz destaca o latente posicionamento antagônico às teses de defesa", observa.

Pitombo aponta para "fator objetivo de impedimento do magistrado, que passou a ter interesse particular no julgamento da causa". Assinala "a coincidência das questões tratadas no processo criminal e na ação de indenização proposta pelo juiz". Destaca que, "para sustentar sua pretensão, "o magistrado juntou à inicial documentos do processo criminal, fato agravado pelo conteúdo sigiloso". Diz que, caso não tenha deferido seu pedido de indenização, "o juiz poderá ser condenado à sucumbência que, por ser atrelada ao valor pleiteado na ação, poderá gerar alto prejuízo econômico a ele, o que confirma seu interesse no julgamento da causa".