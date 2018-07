Aliado de presidente é escolhido premiê Deputados ucranianos formaram ontem uma nova coalizão majoritária no Parlamento aliada ao presidente Viktor Yanukovich, eleito em janeiro. À frente do governo como primeiro-ministro estará Mykola Azarov, que serviu como estrategista de campanha de Yanukovich. O novo governo ucraniano é forte aliado de Moscou. Yulia Tymoshenko, premiê pró-União Europeia derrotada na por Yanukovich, foi destituída no dia 3.