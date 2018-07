Aliado de Sarney volta ao ataque à oposição e causa bate-boca

Em discurso, Renan, que é líder do PMDB, leu a representação que seu partido protocolou no Conselho de Ética contra o líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), por quebra de decoro parlamentar. Tasso Jereissati saiu em defesa do colega de sigla, e então foi retaliado por Renan.

"Não aponte esse dedo sujo para mim", respondeu o tucano.

Em referência a denúncias de que Tasso teria usado dinheiro da sua cota de passagens aéreas para pagar o combustível de seu jato particular, o líder do PMDB rebateu: "Dedo sujo é dos jatinhos que você anda".

Tasso então respondeu. "O jato é meu, não é dos empreiteiros que o senhor usa", afirmou, acusando ainda Renan de ter lhe dirigido um palavrão, o que poderia resultar em um processo contra o peemedebista por quebra de decoro parlamentar.

Sarney, que preside a sessão, suspendeu os trabalhos do plenário por alguns minutos para que Virgílio tomasse a palavra para apresentar sua defesa.

(Reportagem de Fernando Exman)