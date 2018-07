Aliados de Arruda entregam ao PT relatoria de impeachment

DOIS PESOS - Batista e Chico Leite: o primeiro não tem pressa no caso de Paulo Octávio e o segundo quer rapidez para cassar Arruda

De olho no Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara Legislativa usou pesos diferentes ao decidir sobre os processos de impeachment contra o governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), e o interino Paulo Octávio (DEM). A relatoria do processo contra Arruda foi entregue a um deputado da oposição - Chico Leite, do PT, que defende rapidez no procedimento. A votação foi unânime. O relator do processo contra Paulo Octávio também é conhecido: será Batista das Cooperativas (PRP), um governista, que não tem pressa. A votação que formalizará seu nome foi adiada para quinta-feira.

Ao permitir que Chico Leite relate o processo contra Arruda, a Câmara faz um aceno ao Supremo de que é para valer sua disposição de cassar o mandato dele. Ao mesmo tempo, ao controlar a situação política de Paulo Octávio, pretende mandar a mensagem de que o Distrito Federal vive uma rotina institucional, com a cadeia de sucessão em operação normal. A ideia é demover a corte de autorizar a intervenção federal no DF.

Na quinta-feira, o Supremo analisará o mérito do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do governador afastado. Ele se encontra preso numa sala da Superintendência da Polícia Federal, sob a acusação de obstruir as investigações sobre o chamado "mensalão do DEM", esquema de corrupção do qual seria o mentor.

PRAZOS

Leite terá prazo de dez dias para apresentar seu parecer, que deve ser pelo prosseguimento do processo contra o governador afastado. Se aprovado pela comissão especial, segue para o plenário e Arruda terá prazo de 20 dias para apresentar defesa. O deputado anunciou, no entanto, que pretende entregar o parecer ainda esta semana.

Na quinta-feira passada, quando Paulo Octávio anunciou que não renunciaria ao cargo, como havia informado à imprensa e aos aliados, os deputados distritais não perderam tempo. Cobraram da Procuradoria da Câmara o parecer sobre os pedidos de impeachment do governador em exercício, reabriram a sessão plenária, indicaram um relator e, em 15 minutos, aprovaram a abertura de processo contra Paulo Octávio. Também citado como beneficiário do esquema de corrupção local, o governador em exercício vinha sendo poupado pelos parlamentares.

O cenário mudou no fim de semana, quando Paulo Octávio chamou os deputados para um almoço. Nenhum dos convidados quis falar com a imprensa depois. Alguns até negam que lá estiveram. O resultado da conversa, porém, ficou explícito ontem, quando a análise do processo de impeachment do governador em exercício foi adiada. "Eles entregaram a cabeça do Arruda para salvar a do Paulo Octávio", resumiu um oposicionista. Pelo menos, será essa a estratégia no primeiro tempo.

AGENDA

Semana decisiva no

Distrito Federal

Ontem

Relator

A Câmara Legislativa elegeu por unanimidade o deputado de oposição Chico Leite (PT) para relatar o processo de impeachment do governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido). É uma demonstração clara de que os distritais estão dispostos a cassar o mandato de Arruda

Hoje

Quebra de decoro

O corregedor da Câmara Legislativa, deputado Raimundo Ribeiro (PSDB), deve apresentar parecer favorável à quebra de decoro de oito deputados envolvidos no escândalo do "mensalão do DEM". O tucano deverá recomendar a cassação do mandato de pelo menos três dos oito parlamentares que aparecem em vídeos recebendo maços de dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais do DF Durval Barbosa

Amanhã

Expulsão

A cúpula do DEM se reúne para decidir se expulsa ou não o governador em exercício do DF, Paulo Octávio. Se sair do partido, ele não poderá ser candidato nas eleições de outubro. Paulo Octávio prometeu que, antes da expulsão, vai se desfiliar da legenda

Quinta-feira

STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar o pedido de habeas corpus a favor de José Roberto Arruda. O STF defendeu a prisão preventiva do governador licenciado. Também nesse dia, a Câmara Legislativa elege oficialmente o deputado distrital Batista das Cooperativas (PRP) como relator do processo de impeachment de Paulo Octávio