Aliados de Obama pedem que Romney 'pare de choramingar'

Autoridades ligadas a Obama afirmaram que não vão pedir desculpas por terem sugerido que Romney pode ter infringido a lei ao minimizar sua participação na empresa Bain Capital, que atua com capital para investimentos.

As críticas foram parte de um ataque implacável à carreira e à fortuna pessoal de Romney, um ex-executivo, e que parecem ter afetado o seu desempenho nas pesquisas.

"Pare de choramingar", disse o prefeito de Chicago, Rahm Emmanuel, ex-chefe de Gabinete de Obama, em declarações ao programa "This Week", da ABC. "Se você quer usar a Bain Capital como seu cartão de acesso à Casa Branca, então defenda o que aconteceu na Bain Capital", afirmou Emmanuel.

Os aliados de Romney disseram que os ataques eram uma tentativa de distrair a atenção do fato de que Obama fracassou no combate ao elevado desemprego e ao baixo crescimento econômico do país nos três anos e meio em que está na Casa Branca.

"O presidente pode falar o que quiser sobre isso, mas é a economia e os empregos que vão definir esta eleição", afirmou também ao "This Week" a senadora republicana Kelly Ayotte, vista como possível vice na chapa de Romney.

Obama disse compreender por que Romney estava tentando fazer com que a eleição de 6 de novembro seja um referendo sobre o histórico de sua Presidência na área econômica.

"Você não me vê reclamando dele usando esse argumento porque se eu estivesse no lugar dele eu estaria usando o mesmo argumento", declarou Obama ao programa "CBS This Morning".

A campanha de Romney divulgou um novo anúncio de TV mostrando imagens de jornalistas falando sobre como as táticas negativas de Obama neste ano contrastaram profundamente com as mensagens de esperança e mudança com as quais se elegeu quatro anos atrás.

"Este não é o candidato da esperança e da mudança, este é um candidato que está esperando mudar de assunto", disse o deputado republicano Paul Ryan, também cotado como possível vice na chapa de Romney, falando ao programa "Face the Nation", da CBS.

(Reportagem adicional de Paul Simao e Jason Lange)