Aliados do governo saem à frente do PT nas disputas municipais

Para cientistas políticos, este quadro eleitoral tem motivações que variam desde as cisões no PT para definir os candidatos em algumas capitais até o fato de que os partidos aliados podem capitalizar os pontos fortes do governo, deixando o ônus da administração federal apenas para o partido da presidente.

Mas tanto analistas como políticos lembram que as eleições municipais não estão ligadas diretamente ao quadro político nacional e que os eleitores levam em conta, principalmente, os problemas locais na hora de escolher o candidato.

"Esses partidos aliados surfam em onda muito boa. Usam a onda (de aprovação) do governo e capitalizam a rejeição que o PT tem. O PSB é o que melhor usa isso", afirmou o cientista político da Universidade de Brasília (UnB), Leonardo Barreto.

O professor da Unicamp Roberto Romano avalia que o esforço do governo para manter a ampla base aliada alimentou a perda de protagonismo do PT.

"O PT perdeu, então, essa condição de partido hegemônico. E os aliados também têm a máquina nas mãos", avaliou Romano.

Dos 38 postos do primeiro escalão do Executivo, 13 são ocupados por partidos aliados, o que lhes permite direcionar políticas públicas e verbas da máquina federal.

Em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, o PT enfrenta diretamente partidos aliados e está atrás em todas essas disputas até o momento, segundo as pesquisas.

Na capital paulista, quem lidera é Celso Russomanno, do PRB, cujo partido comanda o Ministério da Pesca. O candidato petista, Fernando Haddad, bem atrás nas intenções, disputa o segundo lugar.

Em Recife, o senador Humberto Costa (PT) largou na frente nas pesquisas, mas o levantamento do Datafolha de quarta-feira mostrou o candidato do PSB, Geraldo Júlio, 11 pontos percentuais na frente.

No âmbito federal, o PSB comanda o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Portos, que tem status de ministério.

Em BH, o atual prefeito Márcio Lacerda, do PSB, parece caminhar tranquilamente para a reeleição contra o petista Patrus Ananias, que está 18 pontos percentuais atrás do adversário.

Em Porto Alegre, o atual prefeito José Fortunati, do PDT, lidera a disputa com 41 por cento das intenções de votos, segundo o Datafolha divulgado na quarta. Em seguida, vem a deputada Manuela D'Ávila, do PCdoB, com 30 por cento. Adão Villaverde, do PT, tem apenas 7 por cento das intenções de voto.

O PDT e o PCdoB também ocupam cargos no governo federal: os comunistas comandam o Ministério do Esporte, enquanto um pedetista chefia a pasta do Trabalho.

Em outras capitais como Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus, por exemplo, o PT não tem candidatos e apóia candidaturas de partidos aliados.

FALTA DE LIDERANÇAS

Para alguns analistas, os problemas internos do PT explicam o mau desempenho nessas capitais.

"O que temos é fragilidade do PT em apresentar nomes para a disputa nas capitais e por razões locais", avaliou o professor da FGV Cláudio Couto.

Para Barreto, "uma segunda geração de líderes petistas foi abortada pelo mensalão". "Com o mensalão, muitas cabeças foram decepadas ou mandadas para os bastidores", afirmou.

O mensalão foi como ficou conhecido em 2005 um suposto esquema de compra de apoio parlamentar no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) há mais de um mês, gerou uma grave crise na época e levou lideranças petistas a um relativo ostracismo político.

A tímida renovação dos quadros do PT, segundo Romano, é um dos entraves para o crescimento do partido no âmbito municipal. "A única moeda que o PT sabe usar é a moeda Lula", argumentou.

"Tanto PT quanto PSDB, eles não souberam aproveitar o tempo de governo federal para expandir suas bases nos municípios, ficaram concentrados na sede do poder, e foram perdendo espaço", acrescentou Romano.

Além disso, afirmou Romano, a fragmentação do PT colabora para o desempenho abaixo do esperado em alguns casos. É o caso de Recife, onde o candidato foi escolhido depois de uma intervenção do diretório nacional. Ou Fortaleza, onde a prefeita Luizianne Lins, do PT, escolheu o candidato para sucedê-la sem considerar os demais partidos do seu arco de aliança.

O cientista político da PUC-RJ Ricardo Ismael aponta mais um fator para o enfraquecimento do PT nessas capitais.

"O fato de a partir do segundo mandato do Lula, ele ter feito uma opção por ampliar as alianças com partidos de centro, às vezes mais conservadores, isso tirou a nitidez ideológica do Partido dos Trabalhadores", disse.

MAIS TERRENO PARA ALIADOS

De olho nessas fraquezas do PT, aliados históricos como PCdoB e PSB estabeleceram metas ambiciosas para ganhar terreno na eleição municipal.

Os comunistas administram pouco mais de 100 prefeituras atualmente e querem pelo menos dobrar de tamanho nessas eleições. Conta semelhante faz o PSB, que comanda cerca de 500 cidades e quer chegar a 1.000 prefeitos neste ano.

O presidente da Câmara, o petista Marco Maia (RS), não acredita que seja possível estabelecer uma relação direta do benefício eleitoral de siglas da base com a boa avaliação governo federal em detrimento do PT. Mas ao analisar o que ocorre no seu Estado, que tem 496 municípios, dá a medida do espaço cedido pelo seu partido aos aliados.

"No Rio Grande do Sul, PT e PMDB eram como óleo e água, não se misturavam. Nessa eleição, os dois partidos estão coligados em mais de 150 municípios", disse à Reuters.

A despeito dessas análises negativas sobre o desempenho petista, o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, ponderou que não se pode menosprezar a força do PT e que o cenário eleitoral adverso pode mudar nas próximas semanas, já que as disputas municipais costumam ser decididas na reta final.

"Ainda o peso do PT é muito grande. É o partido que tem mais apoio disparado em relação aos outros e isso sempre pesa nas eleições. Não podemos subestimar", disse Rabelo à Reuters, lembrando que os petistas têm Lula e Dilma como cabos eleitorais.