Aliança com Cuba amplia críticas a líder venezuelano

A polêmica em torno da presença de cubanos no governo, nos serviços públicos e nas Forças Armadas venezuelanas ganhou fôlego nos últimos dias com a repercussão na Venezuela de uma série de críticas publicadas na imprensa internacional. O centro do debate é a nomeação - feita pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez, - do veterano comandante da Revolução Cubana Ramiro Valdés como o novo "czar do apagão" da Venezuela. Para os críticos, pedir socorro à ilha para o combate à crise econômica e energética que assola a Venezuela é mais uma prova de má gestão.

"Nas últimas semanas foram destituídos ou renunciaram cinco ministros; há cortes de energia, desabastecimento de artigos de primeira necessidade e a desvalorização do bolívar só aumentará a inflação (de 30% em 2009). Diante de tudo isso, Chávez não teve nenhuma ideia melhor do que recorrer a Cuba, um país que pode ser especialista em algumas coisas, mas certamente não em desenvolvimento econômico", diz o editorial de terça-feira do El País, o principal jornal da Espanha, citado pelos principais jornais venezuelanos. "O cubano (Valdés) com certeza é um especialista, mas em repressão generalizada, como demonstrou em sua passagem pelo Ministério do Interior, entre 1961 e 1969, e tecnológica, desde 2006, como censor da internet da ilha."

Segundo a oposição venezuelana, Valdés chegou ao país para ajudar a reprimir protestos contra o governo e melhorar as perspectivas dos candidatos oficiais para as eleições legislativas de setembro. A revista britânica Economist da última semana fez eco a essas dúvidas e criticou a influência cubana na Venezuela em um artigo intitulado Venecuba. "O regime comunista de Cuba parece estar atingindo seu objetivo de invadir a Venezuela", diz a Economist, lembrando que nos anos 60 guerrilheiros foram enviados por Fidel Castro ao vizinho rico em petróleo. "Apesar de ser o mais graduado, Valdés é só um entre muitos cubanos que chegaram à Venezuela como parte de acordos bilaterais assinados em 2003."

Hoje há 60 mil cubanos na Venezuela, segundo dados não oficiais. Cerca de 30 mil são médicos e profissionais que trabalham em postos de saúde da missão Barrio Adentro em troca dos 100 mil barris de petróleo diários enviados à ilha. Alguns, até aproveitam a relativa liberdade experimentada na Venezuela para fugir para os EUA.

Uma das parcerias mais polêmicas diz respeito à montagem e operação dos serviços de registro comercial e civil venezuelanos - hoje a cargo de cubanos. Segundo analistas, o medo é que esses registros sejam usados na montagem de um sistema de controle e vigilância.

Também têm circulado no país rumores de que o motivo da renúncia do coronel Ramón Carrizález ao ministério da Defesa e à vice-presidência, há cerca de três semanas, estaria relacionado a seu descontentamento com os planos de Chávez de colocar generais cubanos em altos postos das Forças Armadas. Quando os militares venezuelanos foram obrigados a adotar o lema "Pátria Socialismo ou Morte" a resistência foi grande. É de se esperar que muitos agora também estejam descontentes com a influência cubana.