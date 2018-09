Aliança com PMDB garantirá continuidade, diz Dilma Comemorando a formalização da aliança de seu partido com o PMDB para a eleição presidencial de outubro, a pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, fez no sábado ataques à oposição e pregou a continuidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva.