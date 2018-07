Aliança e grandes eventos devem reeleger Paes no 1o turno no Rio

"Há uma agenda superpositiva para o Rio de Janeiro e isso gera no eleitor um sentimento de continuidade", disse o analista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria Integrada.

Já no ano que vem, o Rio recebe a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica e partidas da Copa das Confederações. Em 2014 é a vez da Copa do Mundo e dois anos depois o evento mais importante: a Olimpíada. Todos eles estão atraindo investimentos privados e recursos federais em escala inédita.

O alinhamento do prefeito com o governador Sérgio Cabral, do mesmo partido, e com a presidente Dilma Rousseff --sintonia entre as três esferas de Poder que não ocorria há décadas-- facilitou a chegada das verbas federais.

"A partir daí, as torneiras passaram a se abrir para o Rio de Janeiro. Dinheiro federal começou a vir com muita força", disse o professor e cientista político da PUC-Rio César Romero Jacob.

O orçamento total previsto na candidatura olímpica do Rio é de 28,8 bilhões de reais, a maior parte em obras de infraestrutura que ajudam o prefeito a usar os eventos esportivos como uma "oportunidade de fazer as transformações que a cidade espera há muito tempo", conforme disse em recente entrevista à Reuters.

Apoiado pelo PT, Paes encabeça uma coligação de 20 partidos que lhe garante a vinculação de seu nome na esmagadora maioria das propagandas de candidatos a vereador, além de seu próprio tempo no horário eleitoral gratuito --mais de 16 minutos dos 30 de cada bloco.

Isso se soma à boa avaliação que a população carioca faz do governo Paes --pesquisa Ibope no início de setembro mostrou que 49 por cento da população considera a administração municipal ótima ou boa. E à inexistência de adversários com grande musculatura para fazer frente à sua candidatura.

"Há só dois candidatos com fôlego para uma pontuação de dois dígitos", disse o professor e cientista político da PUC-Rio Ricardo Ismael.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada no último 12, Paes lidera com folga, com 54 por cento da preferência do eleitorado, bem à frente de Marcelo Freixo, do pequeno PSOL, que aparece com 18 por cento, e Rodrigo Maia (DEM), que tem 4 por cento.

"GRANDE SANTA TEREZA"

Conhecido por sua atuação em uma CPI na Assembleia Legislativa fluminense que investigou a atuação de milícias na cidade, Freixo ganhou notoriedade nacional ao inspirar um personagem no filme "Tropa de Elite 2".

Com apenas 1 minuto e 22 segundos de tempo na TV, sua campanha tem apostado na mobilização em redes sociais e de eleitores jovens para tentar chegar ao segundo turno.

Dois fatores, no entanto, devem dificultar essa empreitada: o fraco desempenho dos demais adversários de Paes e o que analistas veem como "eleitorado restrito" do deputado estadual.

Na avaliação de Jacob, da PUC-Rio, Freixo deve ter votação concentrada na região que o especialista batizou de "Grande Santa Tereza", que compreende os bairros de Santa Tereza, Laranjeiras, Flamengo, Tijuca e Maracanã.

"Esse é o reduto tradicional da esquerda no Rio", disse Jacob, apontando que essa região representa cerca de 20 por cento do eleitorado carioca, percentual que membros da campanha de Freixo esperam superar nas próximas pesquisas.

Em contraponto, Paes procura se colocar como candidato preferido nas áreas menos favorecidas da cidade.

"Se você disser alguma obra que eu tenho na zona sul eu renuncio ao mandato. Todas as grandes obras de infraestrutura que a cidade está passando são fora da zona sul e fora da Barra, são todas na zona oeste e na zona norte", disse o prefeito à Reuters.

Outro candidato que, teoricamente, teria potencial para uma boa votação é o deputado federal Rodrigo Maia (DEM), cuja candidatura é resultado da aliança entre dois nomes tradicionais da política fluminense: seu pai Cesar Maia e o ex-governador Anthony Garotinho (PR).

Maia governou a cidade três vezes e Garotinho lançou a filha Clarissa, deputada estadual, como vice na chapa para prefeito.

O resultado nas pesquisas, até o momento pelo menos, tem sido pífio, fruto provável, segundo analistas, da má avaliação tanto do terceiro mandato de Maia na prefeitura como do governo de Rosinha Garotinho, mulher do ex-governador. Para Cesar Maia, no entanto, a campanha de seu filho está correndo "dentro do normal".

"O primeiro ciclo da oposição chega à classe média. Esse é o ciclo do Freixo. O segundo, nos últimos 15 dias, chega aos setores populares. Será o ciclo do Rodrigo", apostou o ex-prefeito em respostas enviadas à Reuters por email, nas quais mostrou ainda acreditar em um segundo turno entre Rodrigo Maia e Paes.

"Basta ele (Rodrigo Maia) crescer 10 pontos nos setores populares, o que aliás é assim nas duas últimas semana nas eleições no Rio."

Jacob, da PUC-Rio, entretanto, faz outro diagnóstico.

"Pode ser que a família brizolista tenha chegado ao fim", disse, ao lembrar que tanto Maia quanto Garotinho tiveram origem no grupo político do falecido ex-governador fluminense Leonel Brizola, que dominou a política no Estado na década de 1980 e viu membros de seu grupo que romperam com ele dominá-la na década seguinte.

(Reportagem adicional de Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)