Aliança PT-PMDB é 'frouxa'e conservadora, diz Ciro Gomes

Ciro, que tende a disputar as eleições presidenciais no próximo ano, afirmou que esta decisão será tomada por seu partido, após uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu acho que o debate de 2010 não pode ser conservador. Mesmo que seja o conversador do bom caminho que já estamos, mas a atual coalizão PT-PMDB tende a isso (conservadorismo)", disse o deputado durante evento na Força Sindical.

Para ele o sentido moral e intelectual de uma coalizão entre os dois partidos é "frouxo".

Segundo o deputado, as forças conservadoras não estão nem com ele nem com a ministra Dilma Rousseff (PT) ou a senadora Marina Silva (PV-AC) e sim com José Serra, governador do Estado de São Paulo, que deve receber uma parte do apoio do PMDB.

"Essa gente quer uma volta ao passado. Back to the past", declarou.

Assim como Ciro, Dilma, Marina e Serra devem estar na disputa presidencial do ano que vem.

O deputado não deixou de alfinetar seu antigo desafeto. "Ele (Serra) é feio para caramba, mais na alma do que no rosto". O deputado foi o único pré-candidato que cresceu na pesquisa Ibope divulgada esta semana, enquanto Dilma e Serra caíram.

