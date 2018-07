Alianças xiitas devem formar governo

TRABALHO - Funcionários de tribunal eleitoral organizam votos em Bagdá: demora em contagem intensifica suspeitas de fraude na votação

A composição mais provável do próximo governo de coalizão no Iraque incluiria a frente liderada pelo primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki, o grupo xiita sectário Conselho Supremo Islâmico do Iraque (ISCI) e os partidos curdos. Mas com o anúncio dos resultados preliminares das eleições parlamentares de domingo adiados mais uma vez para hoje, as urnas ainda podem reservar surpresas. A análise é do governador da Província de Diyala, Abdul Nasser Mahmud, do partido sunita Tawafuq.

Em entrevista ao Estado, na sede do governo em Baquba, ao norte de Bagdá, o governador afirmou ser impossível um governo de coalizão entre as duas principais alianças seculares que emergem dessas eleições: Estado de Direito, liderada por Maliki, e Al-Iraqiya, do ex-premiê Ayad Allawi. Ambos são xiitas, mas defendem a separação entre política e religião. Além delas, as duas outras principais forças do novo Parlamento de 325 cadeiras deverão ser a Aliança Nacional Iraquiana (INA), formada por grupos xiitas sectários, e os dois partidos curdos, que atuam como uma frente no Parlamento. O ISCI, liderado pelo clérigo xiita Ammar al-Hakim, é um dos principais membros da INA. O outro é o grupo de Moqtada al-Sadr, também clérigo xiita e até recentemente inimigo de Hakim.

Segundo o governador, a votação da aliança Estado de Direito parece ter sido mais expressiva que a da Al-Iraqiya, e a tendência é a de uma coalizão entre o grupo do premiê e o de Hakim. Nesse caso, a INA deve se cindir, porque Al-Sadr, cuja milícia Exército Mehdi foi derrotada em 2008 pelas Forças Armadas iraquianas, não aceita se unir ao governo. Hakim já participa do governo atual de Maliki, embora ambos tenham concorrido separadamente. O premiê tem tentado imprimir uma imagem de político não sectário, deixando para trás o passado sectário de seu partido xiita, Dawa. Sua aliança não conseguiu aglutinar forças seculares de peso, mas parece ter tido votação maciça da maioria xiita, que representa dois terços da população e se concentra em Bagdá e no sul do Iraque.

A Al-Iraqiya formou uma forte aliança secular entre 11 partidos xiitas e 10 sunitas. Nas províncias de Anbar (oeste), Diyala e Salah el-Din (norte), percorridas pelo Estado nos últimos três dias, a maioria sunita votou em peso na Al-Iraqiya. Mahmud, que antes de ser eleito governador em janeiro do ano passado era professor de direitos humanos e liberdade na Universidade de Diyala, não escondeu sua frustração com o mau desempenho de seu partido, Tawafuq, que pertence ao Acordo Iraquiano, uma aliança predominantemente sunita. Essas eleições parecem ter sedimentado entre os sunitas, que representam um terço dos iraquianos, o fato consumado de que o Iraque será governado por um premiê xiita, e é melhor que ele seja secular, e apoiado por partidos não sectários, tanto xiitas quanto sunitas. É o que representam Allawi e a aliança Al-Iraqiya. Os sunitas boicotaram as eleições anteriores, de dezembro de 2005, e viram sua representação política prejudicada.

Mas todos esses cálculos ainda precisam ser confirmados pelo resultado das urnas. A demora causa tensões e aprofunda suspeitas entre os oposicionistas, sobretudo da Al-Iraqiya, de que poderia haver fraude em favor do governo.

"Os iraquianos têm o direito de saber o resultado o mais rápido possível", disse o representante especial da ONU no Iraque, o holandês Ad Melkert, em entrevista coletiva ontem de manhã em Bagdá. "A contagem dos votos segue um bom ritmo, mas é complicada, porque precisa ser feita duas vezes", justificou Melkert. "Estou confiante de que amanhã (hoje) haverá resultados preliminares." Ele exortou os partidos: "Esse é um processo honesto. É muito importante que os resultados sejam aceitos por todos. Eleições sempre levam a vencedores e a perdedores relativos, mas todos fazem parte delas."