Aliansce adquire controle de 5 shoppings por R$574,5 mi A Aliansce anunciou na noite de segunda-feira a aquisição do controle de cinco shopping centers, por meio da compra de seu maior sócio no portfólio existente, em uma operação que totaliza 574,5 milhões de reais. Após a transação, a Aliansce passará a ser a terceira maior operadora de shoppings do país, entre aquelas de capital aberto, segundo comunicado.