Alibaba deve superar Amazon e eBay em vendas anuais--executivo

A empresa mira 3 trilhões de iuans (473 bilhões de dólares) anuais em valores transacionados em suas unidades de comércio online Taobao nos próximos cinco a sete anos, disse Zeng Ming a jornalistas.

O fundador do Alibaba, Jack Ma, disse no ano passado que os valores transacionados pelo Taobao em 2012 atingiriam 1 trilhão de iuans. A companhia não informou o percentual de vendas online proveniente do Taobao, a jóia da coroa do grupo e sua maior fonte de lucro.

"Considerando seus números anuais, fizemos um cálculo aproximado e estamos parecidos com eles no ano passado, mas crescendo mais rápido que eles este ano, então este ano provavelmente seremos maiores que eles", disse Zeng, se referindo a Amazon e eBay, maiores sites de comércio online e de leilões dos Estados Unidos.

"Essa distância ficará cada vez maior conforme crescermos mais rápido", acrescentou.

(Por Melanie Lee)