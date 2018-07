Alibaba quer comprar fatia de serviço de microblogging chinês--jornal

O grupo Alibaba se recusou a comentar a reportagem.

Fontes próximas à companhia disseram ao jornal que negociações entre o Alibaba e o Sina entraram em fase final.

O Alibaba avaliou o Sina Weibo em cerca de 3 bilhões de dólares, segundo as fontes. A reportagem citou outras fontes da mídia local dizendo que o Alibaba pretende comprar uma participação de 15 a 20 por cento na companhia.

O Credit Suisse, em resposta aos rumores, disse que a avaliação feita pela reportagem para o negócio foi menor que a avaliação interna de 4,4 bilhões de dólares, mas maior que a avaliação implícita de 1,8 bilhão de dólares, com base no preço das ações no fechamento de sexta-feira.

(Por Chen Yixin e Pete Sweeney)