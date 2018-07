Alice, de Tim Burton, estreia com recorde A nova versão de Alice no País das Maravilhas, dirigida por Tim Burton, arrecadou US$ 116,1 milhões no fim de semana de sua estreia nos Estados Unidos e Canadá. A cifra representa um recorde para o lançamento de um filme em 3D. O longa de Burton foi seguido de longe por Brookyn"s Finest, de Antoine Fuqua, que arrecadou pouco mais de US$ 13 milhões. A boa marca de Alice no País das Maravilhas fez com que os estúdios da Disney tivessem uma estreia superior à da megaprodução Avatar. Desde seu lançamento, o longa dirigido por James Cameron já arrecadou mais de US$ 720 milhões nos Estados Unidos e Canadá. AFP