Alicia Keys destrona Rihanna na lista da Billboard

O quinto álbum de estúdio de Keys vendeu 159 mil cópias, segundo o Nielsen SoundScan. Foi a pior primeira semana de um álbum dela na carreira.

Apesar disso, a artista do R&B, de 31 anos, conseguiu superar "Red", de Taylor Swift, e "Merry Christmas, Baby", de Rod Stewart.

"Take Me Home", da "boy band" britânica One Direction, ficou em quarto lugar, e "The World From the Side of the Moon", do cantor de country-rock Phillip Phillips, foi o quinto colocado. "Unapologetic", de Rihanna, despencou do primeiro para o sexto lugar em sua segunda semana na lista.

Depois da empolgação dos consumidores com o início da temporada comercial natalina, as vendas totais de álbuns despencaram 23 por cento na semana.

(Reportagem de Eric Kelsey)