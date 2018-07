Alimentação inadequada prejudica desempenho escolar Para vencer o que os nutricionistas chamam de ?analfabetismo nutricional?, pais precisam solucionar a equação: cálcio + proteína + energia - gordura trans. A matemática, que parece simples, não está sendo resolvida pelos adultos. Os resultados estão no aumento do índice infantil de obesidade, hipertensão e colesterol. Na volta às aulas, o desafio vem à tona. O alerta é que uma alimentação inadequada na hora do lanche prejudica não só o desenvolvimento da criança, como o próprio desempenho escolar. E as opções expostas nas prateleiras dos supermercados podem ser vilãs, como atestou pesquisa da nutricionista Elaine Monteiro Occhialini na lancheira dos alunos da Escola da Vila, na zona oeste de São Paulo. ?Os achocolatados em caixinha ofereciam metade do cálcio indicado e, de 9 marcas de bolachas, 7 tinham o dobro de gordura e sal do que o recomendado?, diz ela, que inspecionou o rótulo de produtos levados pelos alunos por uma semana. Os resultados encontrados por Elaine foram enviados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há cinco anos, ela começou uma mudança no lanche dos alunos. Aos poucos, até a cenoura consegue vencer o chocolate na preferência da criançada. Na cantina da instituição, frutas, sucos e queijos estão na lista de pedidos. ?Tudo é negociado com eles. Eles participam do processo de educação alimentar?, diz Elaine. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.