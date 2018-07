Alimentos caem menos e IPC-S desacelera baixa a 0,08%

A queda foi de 0,08 por cento na primeira prévia de julho, ante queda de 0,21 por cento no mês de junho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nesta quinta-feira.

Analistas consultados pela Reuters previam recuo de 0,08 por cento, segundo a mediana de 10 respostas que ficaram entre estabilidade e baixa de 0,21 por cento.

"Após três decréscimos consecutivos, a taxa do IPC-S voltou a apresentar aceleração nesta divulgação", afirmou a FGV em nota.

Os custos do grupo Alimentação declinaram 0,73 por cento nesta leitura, ante baixa anterior de 1,32 por cento. Destaque de queda, o item Hortaliças e legumes arrefeceu o recuo para 6,10 por cento na primeira prévia, comparado a 8,02 por cento em junho.

Os preços de Transportes também caíram menos, em 0,14 por cento na abertura de julho, contra baixa de 0,21 por cento no fechamento de junho.

Por outro lado, os preços de Vestuário desaceleraram a alta para 0,20 por cento nesta leitura, contra 0,71 por cento na anterior. Habitação também teve leve diminuição do avanço, para 0,22 por cento agora, ante 0,29 por cento antes.

As maiores quedas individuais de preços na primeira prévia do mês foram de batata-inglesa, leite longa vida, açúcar refinado, tomate e cenoura. As principais altas foram de mamão papaia, cigarro, limão, seguro saúde e aluguel residencial.

O IPC-S da primeira prévia mediu os preços de 8 de junho a 7 de julho.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)