Alimentos desaceleram inflação pelo IPC-S a 0,87%

"A principal contribuição para a desaceleração do índice partiu do grupo Alimentação, cuja taxa passou de 2,45 para 1,82 por cento", afirmou a FGV em nota.

O destaque de desaceleração entre os alimentos foram as carnes bovinas, com avanço de 5,41 por cento agora ante 8,35 por cento antes, e as frutas, com elevação de 3,28 por cento nesta leitura, após 5,13 por cento na anterior.

"Contribuíram também para o recuo da taxa do IPC-S, os grupos Habitação (de alta de 0,41 por cento na segunda leitura do mês para 0,38 por cento), Vestuário (de 0,96 para 0,82 por cento) e Saúde e cuidados pessoais (de 0,51 para 0,47 por cento)", acrescentou a FGV.

Esses arrefecimentos devem-se, respectivamente, às menores altas de condomínio residencial, calçados e artigos de higiene e cuidado pessoal.

As maiores quedas individuais de preços foram de batata-inglesa, feijão carioquinha, melancia, pimentão e quiabo.

Veja abaixo a variação de preços dos principais grupos de produtos e serviços:

3a prévia 2a prévia

- Alimentação: +1,82% +2,45%

- Habitação: +0,38% +0,41%

- Vestuário: +0,82% +0,96%

- Saúde: +0,47% +0,51%

- Educação: +0,46% +0,42%

- Transportes: +0,60% +0,57%

- Despesas diversas: +0,46% +0,39%

