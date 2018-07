Alimentos muito calóricos podem gerar dependência

Se fartar de alimentos com alto valor calórico pode ser tão viciante quanto usar nicotina ou cocaína, além de causar obesidade. A conclusão é de uma pesquisa publicada na revista Nature Neuroscience. O estudo, feito em ratos, pode ajudar a compreender a obesidade e a achar alternativas de tratamento. A pesquisa mostrou que o consumo de alimentos muito calóricos pode desencadear no cérebro respostas similares às de um dependente.

Em ratos com sobrepeso foi identificada queda nos níveis de dopamina (substância que promove sensação de prazer), como ocorre com dependentes de drogas. "O alimento calórico estimula também a produção de serotonina e o cérebro vai pedir mais alimentos desse tipo. E funciona exatamente no mesmo esquema de uma substância psicoativa", explica a diretora do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratrod), Luizemir Lago.

Segundo Paul Kenny, autor do estudo feito no Instituto de Pesquisa Scripps, na Flórida, a obesidade pode gerar compulsão por alimentos. "Tratamentos aplicados em outras formas de compulsão, como o vício em drogas, podem ser eficazes na terapia contra a obesidade", diz.

Para a pesquisa, Kenny comprou alimentos com alto valor calórico, comidas saudáveis e fez uma dieta para três grupos de ratos. Um deles ganhou dieta balanceada. Outro recebia comida saudável, mas tinha acesso durante uma hora por dia a alimentos com alto valor calórico. Os do terceiro grupo comiam apenas alimentos calóricos e, logo, tornaram-se obesos.

Segundo Luizemir, um dos sinais de compulsão por comida é a conduta de ingestão de alimentos calóricos. "A pessoa prefere o chocolate a uma proteína ou uma fruta", diz. Luizemir explica que a falta desse tipo de comida pode gerar uma hipoglicemia, por exemplo. "O alimento calórico mexe com a dinâmica do organismo. Não haverá abstinência, como acontece com quem usa substâncias psicoativas, mas haverá insulina em excesso. O colesterol aumentará e a pessoa carregará um peso acima do que seu corpo pode suportar."

Para evitar a dependência de alimentos calóricos é preciso ter hábitos alimentares saudáveis desde a infância. "Esse é um problema sério que as pessoas muitas vezes não percebem." / MARCELA SPINOSA, com REUTERS