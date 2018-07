Alisante pode ter sido a causa da morte de mulher na BA A polícia de Barreiras, no extremo oeste da Bahia, investiga se foi um creme para alisar cabelos que causou a morte da dona de casa Maria Cleide Lopes da Silva, de 36 anos. De acordo com familiares, ela começou a se sentir mal no dia 25, quando aplicou o produto, e teve piora no dia 30, depois de fazer uma escova.