ALL: Acidente em Rio Preto ocorreu por problemas no solo Laudos preliminares apontam que o acidente com um trem da América Latina Logística (ALL) na cidade de São José do Rio Preto (SP) ocorreu por conta do desnivelamento dos trilhos, afirmou o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ALL, Rodrigo Campos. A falha, por sua vez, teria sido provocada por uma fragilidade do solo na região e pelo excesso de água absorvida pelo terreno por onde passa a ferrovia. O executivo afirmou que os laudos conclusivos ficarão prontos em março.