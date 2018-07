ALL conclui 1a fase da duplicação de trecho em Santos

O investimento, segundo a ALL, foi de 26 milhões de reais e foi feito em parceria com a Rumo Logística, da Cosan. A duplicação abrange uma extensão de 11,5 quilômetros de via, onde foram utilizados 31 mil metros de trilhos.

De acordo com a assessoria de imprensa da ALL, ainda é necessária a conclusão da construção de uma ponte de Cubatão e Valongo (já no município de Santos), o que deve acontecer até o final deste ano.

A obra entre Perequê e Cubatão integra o projeto de duplicação da ferrovia entre Itirapina/Boa Vista (Campinas) e Santos, com extensão de 383 quilômetros, realizada pela ALL em parceria com a Rumo Logística.

"Com investimentos totais de 535 milhões de reais, o projeto faz parte do PAC 2 e irá ampliar em duas vezes a capacidade total da malha, tornando a exportação brasileira mais competitiva, além de retirar da rodovia cerca de 1.500 caminhões", disse a ALL, em comunicado.

(Por Carolina Marcondes)