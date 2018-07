ALL diz que acordo societário com Rumo é 'apenas uma das alternativas'

A empresa de ferrovias também ressaltou que não alterou seus planos de investimentos e que dará continuidade aos seus projetos.

A declaração da ALL ocorre na sequência de um comunicado da Cosan divulgado na véspera, no qual a sucroalcooleira afirmava que a Rumo Logística tem mantido tratativas preliminares com a ALL sobre uma possível combinação das atividades.

Rumores sobre a fusão entre as duas empresas de logística ganharam força neste início de ano com notícias na imprensa brasileira de que ALL e Cosan vêem na operação uma solução para a disputa judicial entre ambas.

A empresa de ferrovias e a sucroalcooleira enfrentam uma disputa na Justiça a respeito do cumprimento do transporte de volumes contratados para escoamento de açúcar. A Cosan acusa a ALL de dar prioridade aos embarques de grãos em detrimento do açúcar.

(Por Roberta Vilas Boas)