ALL diz que ferrovia de São José do Rio Preto opera em regime assistido

"O Grupo ALL informa ainda que, considerando as restrições atualmente estabelecidas para o sistema, o referido trecho está apto a operar até 90 por cento do seu volume usual", disse a empresa em comunicado.

De acordo com a ALL, as causas do acidente, que deixou oito mortos, continuam sendo investigadas, com o apoio da companhia.

O acidente resultou na interdição da linha férrea, que faz parte do corredor que liga o Mato Grosso ao Porto de Santos (SP), por onde passam cerca de 70 por cento de toda a soja e todo o milho produzidos pelo Estado com destino ao porto paulista, segundo a ALL.