ALL lucra R$93,8 mi no 2º tri, abaixo das previsões do mercado A América Latina Logística (ALL) teve lucro líquido de 93,8 milhões de reais no segundo trimestre, invertendo prejuízo na comparação com o ano anterior, mas abaixo da previsão média de analistas consultados pela Reuters de lucro de 130 milhões de reais.