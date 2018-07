ALL marca para 8 de maio assembleia sobre incorporação pela Rumo

A assembleia será feita em Curitiba, às 16h, e é uma das condições para que a operação ocorra. Caso a proposta feita pela Rumo seja aprovada pelos acionistas da ALL, ainda deverá passar pelo crivo de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Rumo, braço de logística da Cosan, propôs em fevereiro incorporar a ALL para criar uma gigante do setor de transportes no Brasil avaliada em 11 bilhões de reais e encerrar disputa judicial sobre o cumprimento do contrato firmado em 2009 que seria prejudicial para as duas empresas de transportes.

A proposta já foi aprovada pelo Conselho de Administração da ALL em 15 de abril.

Pelos termos da proposta feita pela subsidiária da Cosan, a Rumo deve incorporar a totalidade das ações de emissão da ALL, ficando com 36,5 por cento da companhia resultante da união, enquanto os demais 63,5 por cento do capital caberiam aos sócios da ALL.

A oferta considera um valor de referência para a ALL de 6,959 bilhões de reais, equivalente a 10,184 real por ação.

Os principais acionistas da ALL incluem BNDESPar, com 12,1 por cento das ações, o fundo de investimento BRZ, com 4,79 por cento, e os fundos de pensão Previ e Funcef, com 3,95 e 3,88 por cento, segundo informações no site da empresa. O free float é de 63,03 por cento do capital.

(Por Roberta Vilas Boas)