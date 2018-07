ALL obtém financiamento de R$691,6 mi para ferrovia no MT A América Latina Logística anunciou na noite desta terça-feira que obteve um financiamento de 691,6 milhões de reais com prazo de 20 anos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção, operação, exploração e conservação de uma ferrovia no Mato Grosso.