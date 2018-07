ALL sofre queda de 2,7% no yield no Brasil no 2o trimestre A América Latina Logística teve queda anual de 2,7 por cento no yield médio --indicador de preços de frete-- no Brasil no segundo trimestre e disse nesta sexta-feira que o crescimento do volume transportado esperado para 2012 será menor que suas estimativas de desempenho de longo prazo.