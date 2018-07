ALL tem alta de 13,3% no Ebitda do 1o trimestre A companhia de logística ALL divulgou nesta quarta-feira que encerrou o primeiro trimestre com uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 13,3 por cento maior que a registrada um ano antes, por melhora no transporte ferroviário com aumento nas exportações e em safras.