ALL tem Ebitda 7,6% maior, vê desafio em volume transportado

No acumulado de 2012 até setembro, a geração de caixa operacional da empresa de logística somou 1,282 bilhão de reais, 5,1 por cento maior ano a ano.

Já o volume transportado consolidado cresceu 2,2 por cento no trimestre passado na relação anual, para 13.444 milhões de TKUs (toneladas por quilômetro útil). Nos nove meses do ano, houve alta de 3,1 por cento, somando 35.538 milhões de TKUs.

As operações ferroviárias da ALL apuraram crescimento de 8 por cento no segmento de commodities agrícolas, mas queda de 6,7 por cento em produtos industriais.

"Em produtos industriais tivemos um trimestre desafiador. Nos fluxos intermodais o volume caiu 10,5 por cento, impactado pela menor exportação de minério de ferro e de madeira, papel e celulose", afirmou.

Para o atual trimestre, a ALL prevê um cenário positivo em commodities agrícolas, "uma vez que a forte safrinha de milho e o atraso na colheira de cana de açúcar devem extender as exportações agrícolas até o final do ano".

Por outro lado, a empresa espera que o crescimento de volume no fechado do ano fique abaixo do previsto pela companhia no longo prazo, "em função das condições difíceis de mercado enfrentadas no primeiro semestre e do crescimento marginal de volume nos nove meses de 2012".

(Por Vivian Pereira)