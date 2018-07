ALL tem lucro 55% menor no 3o trimestre, eleva previsão de investimento

A companhia informou ainda que elevou sua previsão de investimento em operações ferroviárias neste ano de 800 milhões para entre 900 milhões e 950 milhões de reais, "refletindo investimentos extraordinários adicionais ao nosso capex orgânico recorrente", afirmou a empresa.

A ALL já havia divulgado na semana passada geração de caixa praticamente estável no terceiro trimestre, avançando 0,9 por cento sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do mesmo período do ano passado. Enquanto o Ebitda consolidado foi de 508 milhões de reais, a margem recuou de 53,4 para 51,2 por cento.

Também na semana passada, a empresa tinha afirmado que era difícil prever condições de demanda de transporte de commodities agrícolas, diante do baixo preço internacional.

Já no segmento de cargas industriais, a companhia reafirmou no balanço que espera um cenário "mais regular das exportações de etanol e as contribuições positivas dos volumes da (unidade) Brado e Eldorado".

A receita líquida da ALL somou 992,2 milhões de reais no terceiro trimestre, avanço de 5,2 por cento sobre um ano antes. As operações ferroviárias foram responsáveis por faturamento de 860,9 milhões de reais, expansão de 7,6 por cento na base anual.

A ALL encerrou terceiro trimestre com dívida líquida de 4,618 bilhões de reais, crescimento anual de 13,3 por cento. A relação dívida líquida sobre Ebitda cresceu de 2,23 para 2,45 vezes.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição de Marcela Ayres)