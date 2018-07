ALL tem prejuízo no 4o tri e vê forte recuperação em 2010

No acumulado de 2009, a empresa de logística lucrou 31,7 milhões de reais, queda de 82,1 por cento em relação a 2008.

Para 2010, a ALL afirmou que as perspectivas indicam uma forte recuperação do mercado, revertendo o cenário que pressionou os yields e margens no ano passado.

"No Brasil, a safra total de soja deve subir mais de 18 por cento em nossa área de atuação, segundo as estimativas mais recentes da Conab, e a produção industrial deve crescer cerca de 8 por cento. Na Argentina, espera-se um crescimento da safra agrícola de mais de 40 por cento", disse a companhia.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) foi de 121,8 milhões de reais de outubro a dezembro, queda de 53,7 por cento em relação a igual intervalo de 2008.

De acordo com a companhia, a queda do Ebitda ocorreu em função dos fracos yields e do aumento nos custos causado pelo impacto das condições climáticas adversas no desempenho operacional.

Em todo o ano de 2009, o Ebitda recuou 10,9 por cento, para 1,1 bilhão de reais.

A receita líquida consolidada da companhia, por sua vez, foi de 471,9 milhões de reais no quarto trimestre e de 2,4 bilhões de reais no ano, queda de 22,3 por cento ante o mesmo período de 2008 e de 2,4 por cento em comparação aos 12 meses anteriores, respectivamente.

No quarto trimestre de 2009, o yield médio caiu 11,7 por cento no Brasil, resultado do fraco preço de frete no mercado à vista, da situação econômica e do difícil mercado de grãos. A empresa também citou o repasse da queda do preço do diesel ao longo de todo trimestre.

No ano, a tarifa média também no Brasil cedeu 4,3 por cento, de 74,7 reais por mil TKU (toneladas por quilômetros úteis) para 71,2 reais por mil TKU.

O volume transportado consolidado caiu 13,3 por cento no quarto trimestre, para quase 8,8 milhões de TKUs, resultado das inundações que deixaram um trecho de dois quilômetros submerso entre Sumaré e Americana (SP); fraco desempenho por condições climáticas adversas; mercado de exportação de grãos "desafiador"; e mais um trimestre difícil na Argentina.

Considerando todo o ano passado, os volumes consolidados subiram 1,9 por cento, com ganhos de market share no segmento industrial e em função de exportações agrícolas mais elevadas no primeiro semestre de 2009.

As units da ALL subiam 0,53 por cento na Bovespa às 13h13, a 16,98 reais. O Ibovespa subia 1,24 por cento no mesmo horário.

(Por Carolina Marcondes)