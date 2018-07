Allianz prevê 2013 mais tranquilo após crise do euro ceder

"Estes parecem ser os primeiros sinais de estabilidade na zona do euro e alguns observadores acreditam que a economia mundial terá um pequeno impulso até o fim do ano", afirmou o presidente-executivo da maior seguradora da Europa, Michael Diekmann, em comunicado.

No entanto, Diekmann alertou que juros baixos, incertezas sobre os níveis de dívida dos governos e falta de crescimento de mercados de países desenvolvidos podem ainda voltar a prejudicar os ganhos, como fizeram após a crise financeira.

A Allianz prevê um lucro operacional de 9,2 bilhões de euros (12,3 bilhões de dólares) em 2013, com margem de erro de 500 milhões para cima ou para baixo.

O lucro operacional no ano passado foi de 9,5 bilhões de euros, beneficiado por crescimento de dois dígitos nos negócios de seguro e aumento de um terço no lucro operacional em gestão de ativos, já que os receios com o euro foram minimizados.

A Allianz manterá o dividendo relativo a 2012 estável em 4,5 euros, apesar de o lucro líquido no fechado do ano ter mais do que dobrado, para 5,2 bilhões de euros. O lucro do quarto trimestre, 1,22 bilhão de euro, superou todas as previsões em pesquisa da Reuters com bancos e corretoras.

(Por Jonathan Gould)