Allianz reduz rentabilidade de palnos previdência de 3,6% para 3,4%

Muitas seguradoras venderam apólices com taxas de juros de longo prazo de até 4 por cento e agora enfrentam dificuldades para atender o prometido, já que retornos muito baixos cortaram a rentabilidade necessária para cumprir os compromissos.

Com isso, a maioria cortou os pagamentos de bônus acima do prometido, mas a líder de mercado Allianz manteve no ano passado a taxa de bônus firme em 3,6 por cento para 2014 para seus 9 milhões de segurados.

A Allianz também rebaixou suas taxas de juros de longo prazo garantidas para 4 por cento, ante 4,2 por cento.

(Por Arno Schuetze)