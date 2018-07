AlmapBBDO é a agência do ano em Cannes

Com a vitória da AlmapBBDO do Brasil, que se elegeu novamente este ano a Agência do Ano no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, o Brasil sai da costa francesa com 68 Leões. É o melhor resultado em décadas de participação no festival. Além do Leão de ouro pela agência, os publicitários brasileiros conquistaram seis Leões de Ouro, 24 de Prata e 37 de Bronze em diferentes categorias.

Para melhorar o desempenho, as agências do País precisam emplacar trabalhos na mais prestigiada área de competição do festival, a Titanium & Integrated Lions, que foi criada há oito anos. Nela se premia a inovação, o que torna as peças eleitas pelo júri sinalizadoras de tendências para o meio publicitário global.

A conquista da AlmapBBDO foi uma surpresa, pois especulava-se que a americana Wieden + Kennedy Portland seria a vencedora pelo número de peças que ganhou, incluindo um Leão de Ouro em Titanium. O Brasil não se classificou nessa categoria.

Todo ano há suspense até a revelação, mas esse ano foi pior. Luiz Sanchez, diretor de criação da agência, foi quem subiu ao palco para pegar o Leão. Ele contou que manteve contato com Marcello Serpa, sócio da AlmapBBDO, que não conseguiu embarcar a tempo para Cannes.

A complexidade das regras instituídas este ano deixavam dúvidas sobre a possibilidade da vitória brasileira. A organização soma a pontuação nas categorias Press Lions, Outdoor, Radio, Cyber, Film, Film Craft e Titanium & Integrated. Considera ainda pontos obtidos pela classificação nas listas preliminares.

