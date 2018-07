Almirante promete resolução nesta semana O coordenador do combate ao vazamento de petróleo no Golfo do México, almirante Thad Allen, afirmou ontem que o escape de óleo pode ser totalmente controlado nos próximos três ou quatro dias. Ele atribui o seu otimismo ao bom tempo previsto para a próxima semana, o que permitirá que um terceiro navio de contenção entre em operação. Além disso, a Guarda Costeira pretende melhorar os esforços de contenção em prática no golfo para impedir totalmente o vazamento. Segundo Allen, a operação pode começar ainda hoje. Se tiver êxito, a capacidade de recolhimento de petróleo aumentaria de 25 mil barris por dia para cerca de 80 mil. Calcula-se que vazam do poço da empresa British Petroleum entre 35 mil a 60 mil barris por dia. A empresa também perfura um poço auxiliar, que seria a solução definitiva para o problema. O óleo cru vaza do poço da plataforma Deep Horizon desde o dia 22 de abril. / EFE