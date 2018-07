Almunia, da UE, espera propostas antitruste do Google em janeiro

As declarações de Almunia vêm após uma reunião com o presidente do Conselho Administração do Google, Eric Schmidt, em Bruxelas.

"Desde nossas negociações preliminares com o Google iniciadas em julho, nós reduzimos substancialmente nossas diferenças em relação às possíveis maneiras de lidar com cada uma das quatro preocupações em relação a competição expressas pela Comissão", disse Almunia em comunicado.

"Com base no progresso realizado, eu agora espero que o Google apresente um compromisso detalhado em janeiro de 2013", disse ele.