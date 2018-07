Alongar antes de se exercitar é mais importante para meninas

A realização de uma série de exercícios de aquecimento, alongamento e equilíbrio antes de qualquer prática esportiva diminui o risco de lesões de joelhos e tornozelos entre adolescentes, e o efeito protetor é maior entre as meninas, segundo pesquisa de médicos americanos.

A diferença é explicada pela própria musculatura feminina - durante a puberdade, os ossos de meninos e meninas passam por um crescimento intenso, mas os músculos das meninas se desenvolvem menos do que os dos rapazes. Como consequência dessa fragilidade, estudos científicos mostram que as meninas sofrem dez vezes mais lesões em ligamentos e distensões musculares.

"Muitos professores de educação física e treinadores não querem fazer exercícios de aquecimento antes de um jogo, por exemplo, porque consideram uma perda de tempo, mas eles são muito importantes", explica Tim Hewett, responsável pelo Departamento de Medicina do Esporte da Universidade de Ohio e do Hospital de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Ele afirma que, quando feitas corretamente, as séries de alongamento, aquecimento e equilíbrio melhoram o desempenho esportivo. "Além da redução de lesões, é possível perceber uma diferença no nível atlético de meninas que se aquecem antes do esporte. Elas ficam mais rápidas e com mais equilíbrio." / REUTERS