Alonso atribui mérito de primeiro pódio da Ferrari em 2014 a Domenicali

O piloto espanhol disse que o seu terceiro lugar na China, a quarta corrida do ano, encheu o time mais glamuroso da Fórmula 1 de confiança, após um começo difícil de temporada que levou à renúncia de Domenicali, na semana passada.

"Eu acho que esse pódio pode ser dedicado ao Stefano, já que tudo que fizermos até julho também será resultado do seu trabalho", disse Alonso.

"Nós definitivamente demos um passo à frente, porque em comparação a duas semanas atrás diminuímos parcialmente a diferença para os líderes, mas estamos conscientes que ainda há muito caminho a percorrer e temos que manter os pés no chão."

A Mercedes venceu todas as corridas do ano, com Lewis Hamilton à frente de Nico Rosberg nas dobradinhas das últimas três corridas, inclusive a da China.

Alonso foi apenas o nono colocado e com um ritmo muito inferior no Barein, há duas semanas, mas a Ferrari melhorou seu desempenho sob a supervisão do novo chefe Marco Mattiacci, e isso será bom para a moral do time que tenta compensar o tempo perdido.

"Estamos nos sentindo mais competitivos e agora... estar aqui no pódio é uma surpresa para nós, finalmente uma surpresa boa", disse Alonso, no pódio.

"Não tivemos o começo de temporada que queríamos, mas no fim do dia, ainda estamos na luta."

O bicampeão mundial está em terceiro no Mundial de Pilotos, 38 pontos atrás de Rosberg. A Ferrari é quarta no Mundial de Construtores, com 52 pontos, 102 atrás da Mercedes.

"Progredimos nesse fim de semana e, no geral, a velocidade do carro melhorou, tanto nas curvas quanto nas retas", disse o diretor técnico Pat Fry.

"Mas temos que ser realistas em relação ao nosso potencial neste momento e continuar trabalhando, porque a distância para a Mercedes ainda é muito grande e ninguém da nossa equipe tem a intenção de desistir."