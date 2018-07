Alonso busca 4a vitória seguida da Ferrari em Spa

Líder do Mundial, Webber, que conseguiu quatro vitórias em 12 corridas pela Red Bull nesta temporada, nunca chegou ao pódio em uma corrida de Fórmula 1 em Spa, apesar de afirmar que o circuito belga é uma de suas pistas favoritas.

Alonso, que ficou com a segunda colocação na última corrida da temporada, disputada na Hungria, e já havia vencido um polêmico Grande Prêmio da Alemanha antes disso, precisa conseguir o maior número de pontos possível para reduzir a vantagem de 20 pontos entre ele e o australiano.

Ainda assim, ele pode ver sua disputa pelo título mais distante caso a FIA decida aumentar a punição pelo jogo de equipe da Ferrari na Alemanha, em reunião em Paris marcada para 8 de setembro, após multa de 100 mil dólares à escuderia italiana.

O espanhol bicampeão do mundo permanece otimista numa pista que deu à sua atual equipe cinco vitórias nos últimos sete anos, duas deles com Kimi Raikkonen, que deixou o time ao final da temporada passada.

"Bastaram apenas duas corridas em condições normais para voltar completamente à disputa pelo título", disse Alonso durante o intervalo da Fórmula 1 após o GP da Hungria.

"Agora estamos no caminho certo. O carro melhorou muito e é isso que me faz otimista e que fez crescer a confiança de toda a equipe", afirmou.

"Em Spa teremos mais algumas coisas e espero que elas nos ajudem a progredir ainda mais."

Webber, que lidera o campeonato quatro pontos à frente do vice-líder Lewis Hamilton (McLaren), terminou em nono em Spa no ano passado, mas volta ao circuito confiante no que promete ser um fim de semana molhado.

"Não acho que tenha sequer um piloto no grid que não anseie por Spa", disse Webber. "É uma pista incrível para se dirigir. Espero que possamos ir bem lá."