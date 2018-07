Alonso chega em 3.º e dedica pódio a Briatore

Acesse o canal, veja fotos da corrida e opine sobre o Mundial

Fernando Alonso não teve dúvida em mostrar lealdade ao ex- chefe. Com a sua tradicional competência, conquistou para a Renault o terceiro lugar e fez um desagravo, após a corrida. "Dedico este pódio ao Flavio (Briatore), que está em casa, pois ele tem responsabilidade no sucesso de hoje".

Situação constrangedora ver Alonso e os novos diretores da Renault falarem, desde quinta-feira, do escândalo provocado pela decisão de Briatore, seu diretor de engenharia, Pat Symonds, e Nelsinho Piquet, de fabricar o resultado do GP de Cingapura do ano passado. Quem ficou respondia por algo que não fez. "Esse pódio vem num momento especial", admitiu Alonso. "Temos de deixar tudo para trás e nos concentrar nas próximas corridas."

HAMILTON ANSIOSO

Lewis Hamilton não vê a hora de correr em Suzuka. "Nunca estive lá. Lembro-me de ver na tevê Senna e Prost", reconheceu, feliz por ter se redimido do erro em Monza." A McLaren mostrou-se, este ano, um carro eficiente em traçados com curvas de baixa velocidade. Hamilton já havia vencido na Hungria. E Suzuka tem curvas rápidas.