Alonso comemora pontos após início de temporada frustrante

O bicampeão mundial largou em quinto, mas se viu encurralado na primeira curva do circuito de Albert Park quando a largada afobada da Renault de Vitaly Petrov empurrou a McLaren de Jenson Button no caminho do seu traçado.

"Petrov arriscou muito pelo lado de dentro na primeira curva," declarou Alonso aos repórteres nos boxes.

"Aí Jenson teve que evitá-lo e eu tive que evitar Jenson, então foi meio confuso ali, mas nos recuperamos bem."

Tendo caído para oitavo, o espanhol agradeceu a estratégia pelo quarto lugar, que achou que a equipe mereceu após um desempenho desapontador durante o treino classificatório.

"Acho que a estratégia funciona muito bem para nós, porque perdemos várias posições na largada," comentou Alonso.

"Graças às duas ou três paradas ficamos longe do tráfego e usamos todo o potencial. Largamos em quinto e terminamos em quarto, mais ou menos felizes."

"Acho que sem o incidente na largada a chegada teria sido mais ou menos a mesma, porque acho que Vettel e Hamilton foram rápidos demais para nós hoje," disse.

Embora chegando cerca de 32 segundos atrás de Vettel, Alonso ficou aliviado com o fato de a Ferrari ter tido um desempenho tão bom depois de ficar bem atrás do ritmo na classificação.

"A Red Bull parecia dois segundos mais rápida do que nós ontem, fora de ritmo deveriam ter nos dado duas voltas hoje e não foi o caso, lutamos com Webber a corrida inteira," acrescentou Alonso, referindo-se ao piloto australiano da Red Bull.

O brasileiro Felipe Massa, companheiro de equipe de Alonso, largou em oitavo mas terminou em novo após uma batalha dura com Button que rendeu ao britânico a punição de ter que atravessar a reta dos boxes por fechar Massa em uma curva.

Os dois pontos de Massa somam 14 para a Ferrari no campeonato de construtores e o quarto lugar, atrás de Red Bull, McLaren e Renault.

"Hoje foi muito mais normal (do que ontem), mas temos que melhorar para Sepang (Malásia),temos que ser muito mais rápidos do que fomos em Melbourne," disse Alonso.

"Sabemos que vamos disputar o título com as Red Bull até o fim, mas precisamos ter uma reação e em Sepang temos que subir no pódio."